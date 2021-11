Berenloop op Skylge giet troch mei ekstra QR-kontrôleposten

De organisaasje en de gemeente Skylge ha beiden bot ynset op it trochgean fan de loop. Dielnimmers en taskôgers mei in jildige QR-koade krije in polsbantsje.

De testkapasiteit op it eilân is útwreide sadat dielnimmers dy't net yn it besit binne fan in faksinaasje- of herstelbewiis ek in resinte QR-koade krije kinne.

Spannend

De organisaasje fan it evenemint is bliid dat it trochgean kin. "Het is toch spannend de laatste weken wat er gaat gebeuren. Zeker door alle berichtgeving word je toch wat zenuwachtig: hoe komt het allemaal? Vooral ook omdat het vorig jaar niet doorging", seit Jouke Valk fan de organisaasje.

Valk giet derfan út dat de hanthavening slagje moat. "We maken gebruik van zeshonderd vrijwilligers. Daar is ook nog professionele ondersteuning bij. Ik denk dat we een heel eind komen en we gaan ervanuit dat alles goed gaat."