Mem wrakselet mei ynstânsjes oer betize soan: "Help him"

Dit is net it earste ynsidint dêr't de man by belutsen is. Hy wie al bekend by de plysje om't hy yn juny neaken de Ljouwerter fleanbasis ynkringe is, dêrnei is hy mei in wapen yn syn appartemintekompleks sjoen. De man hat ek boa's bedrige en guod út winkels stellen.

Gjin help

Neffens syn neisten besiket de man om delsketten te wurden troch de plysje. Hy wol net mear libje. Help krije is net wat hy wol. En as syn mem oankloppet by de ynstânsjes, komt se net fierder.

"Er is voldoende reden om hem op te nemen. Hij is een gevaar voor zichzelf. Ik uit keer op keer mijn zorg, maar voor mijn gevoel wordt ik niet gehoord."

Ek syn freon wol dat er help krijt. "Hij is iemand die klaarblijkelijk hulp nodig heeft, maar zelf om die hulp moet vragen en zelf dat absoluut niet gaat doen. Dat betekent dat je vast zit."