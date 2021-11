De toan fan Froukje Sijtsma: "Eltse krisis is in kâns"

Ien dy't ik folle better fyn as wat ik yn de ûntwerpfaze betocht. Ek diskear. Ik woe it hawwe oer de oprop fan paus Fransiskus en tsientallen oare geastlike lieders oan de foarjûn fan de Klimaatkonferinsje yn Glasgow. Sy ûnderstreekje dat wrâldlieders de klimaatkrisis serieus nimme moatte.

Ik woe dy religieuze klimaatoprop linke oan de Sint Clemenstsjerke op It Amelân, om't it ynterieur fan dizze tsjerke klimaatkrityk jout: de tsjerkeruten sette ta neitinken oer wat de ynfloed op de ierde is fan ús minsklik hanneljen.

Mar doe ynienen lies ik yn it Friesch Dagblad fan sneon in hiel lyts sintsje. Hy knalde der foar my fuort út. Yn in artikel oer de Griene Reformaasje jout dûmny Trees van Montfoort har fyzje op de ekologyske krisis dêr't we yn sitte. Se stelt: "Iedere crisis is een kans."

Wauw, in sin dy't ta neitinken set. Want wa hat ferlet fan krisis? Nimmen sit te wachtsjen op in relaasjekrisis, in karriêrekrisis, in psychyske of finansjele krisis yn tiden fan in pandemy. As je midden yn in krisis sitte, leauwe je meast net dat der oait noch ljocht komt oan de ein fan de tunnel of dat dy tunnel überhaupt in ein hat.

Ik tink wer oan de Sint Clemenstsjerke fan It Amelân. De ryksmonumintale tsjerke út 1878, nei in ûntwerp fan arsjitekt Pierre Cuypers, baarnde op 5 febrewaris 2013 folslein ôf. In grutte ramp foar de katolike mienskip en eins alle eilânbewenners, om't in fertroud beaken ferdwûn oan 'e hoarizon fan it eilân. Elts woe dat de tsjerke wer opboud wurde soe yn de fertroude âlde styl.

It tsjerkebestjoer benadere keunstskilders Randolph Algera en Gabriëlle Westra. It duo stinde in hiel skoft oer de megagrutte, mar ek hiele moaie opdracht. Hoe moasten se no in tsjerke - dy't yn 150 jier tiid boud, byboud en ferboud wie - wer delsette?

Alles rekonstruearje en in griemmank fan oardel iuw tsjerkeskiednis weromtsjoene? Algera en Westra kamen mei wat totaal oars. Se stelden foar om in tsjerke fan de 21ste iuw te bouwen. In tsjerke mei it ferhaal fan dizze tiid, mei It Amelân as sintraal tema en mei behâld fan de plafonskilderingen dy't de brân oerlibbe hienen.

It bisdom, de pastoar, it bestjoer en de tsjerkegongers moasten bot wenne oan dat idee, mar nei in skoft knetsjen en massearjen gienen se dochs oerstaach. En sa barde der wat unyks yn de Nederlânske tsjerkeskiednis fan de lêste 150 jier. In grutte krisis bea in bysûndere kâns: op It Amelân waard in nije tsjerke boud. Oan de bûtenkant it fertroude beaken, oan de binnenkant in nij ferhaal.

As je in besite bringe oan de Sint Clemenstsjerke, let dan ris op de glês-yn-leadruten. Dêryn binne hjoeddeistige saken ferwurke, bygelyks hoe't jongeren in selfy meitsje mei paus Fransiskus. En boppe it alter sjochst stjerrebylden kombinearre mei in wrâldkaart dêr'tst It Amelân op sjochst, as navigearrest op Google Maps.

Ek mei religieuze saken is flirt. Ast it net witst, dan sjochst it net. Mar it berntsje Jezus dat yn de ruten ôfbylde stiet is yn werklikheid in famke. Us dochter stie as poppe fan 10 moannen âld model as berntsje Jezus. Algera en Westra hienen blykber in fisjonêre blik dat gender, ek binnen de tsjerke en it leauwen, in tema wurde kinne soe.

Mar ek oare issues hawwe de Fryske keunstskilders net lizze litten. Yn de sydbeuken fan de tsjerke sjochst prachtige sânstriele ruten, mei ôfbyldings dy't basearre binne op Laudato Si', de eardere klimaatoprop fan paus Fransiskus út 2015. Yn de ruten sjochst hoe't minske en natoer harren ferhâlde.

Skattige seehûntsjes, in famke dat mei har mem oer it strân rint, mar ek in boareilân en oare tafrielen dy't ta neitinken sette oer hoe't wy yn dizze tiid mei ús ierde en natoerlike boarnen omgean.

It roer kin om. Yn tiden fan krisis grypt de minske it leafst werom nei it âlde, nei it fertroude, wolle we oer ynsliten paadsjes rinne. Mar eltse krisis is ek in kâns. In kâns om nije plannen te meitsjen en farske ferhalen te fertellen. En ast beslútst om it roer om te smiten, silst earst altyd in soad wjerstân fiele foar'tst de wyn yn de silen krijst. Hokker ferhaal wolsto fertelle?"