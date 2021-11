Koade giel foar fêste wâl Fryslân fanwegen tichte mist

Neffens it KNMI kin it ferkear hinder ûnderfine fan de tichte mist. Op ferskate plakken is it sicht minder as 200 meter en kinne de rydomstannichheden gefaarlik wêze troch min sicht. "Pas snelheid aan en houd voldoende afstand. Mist kan verraderlijk zijn door plotseling optreden."

Rykswettersteat ropt ek op rekken te hâlden mei hinder troch de mist en freget ferkearsdielnimmers harren rydstyl oan te passen. De mist lost yn de rin fan de dei op, sa is de ferwachting.