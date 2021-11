Eaststellingwerf wol COA oanbod dwaan foar opfang flechtlingen

De moasje waard yntsjinne op inisjatyf fan de fraksje fan D66. De rie wol útdruklik net wachtsje op in fersyk fan it COA.

Solidariteit

It COA jout neffens de rie immers oan dat de situaasje by it lanlik oanmeldsintrum yn Ter Apel, fanwegen de drokte, net mear ferantwurde is. Yn it tredde fearnsjier fan dit jier, fan july oant en mei septimber, waarden 8.845 asylfersiken dien. It giet benammen om Syriërs, Afganen en Turken.

De gemeente moat him neffens de moasje dêrom wêr mooglik ynspanne om de situaasje fan minsken yn drege omstannichheden te ferlichtsjen. It giet ek om solidariteit mei de gemeente Westerwolde, dêr't Ter Apel ûnder falt.

De rie wol fan it kolleezje mei 'spoed' witte wat Eaststellingwerf dwaan kin. En as der mooglikheden binne, dan moat de opfang sa gau as mooglik beskikber komme.

'Waarme moasje'

Boargemaster Sandra Korthuis besocht earst de 'waarme moasje' noch oars te ynterpretearjen. Pas as it COA in fersyk docht, woe se besjen wat der mooglik is. In line dy't ek folge waard troch Ooststellingwerfs Belang, dy't ek fûn dat de needsaak fan draachflak ûnder de befolking net beneamd waard.

Mar Korthuis krige de rie net mei en akseptearre úteinlik de pro-aktieve moasje. "We gaan actief kijken. Als er een zeer kansrijke locatie is zullen we dat het COA heel voorzichtig melden", seit Korthuis.