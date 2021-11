Marijke Groenewoud dochs nei earste wrâldbekerwedstriden

Op it NK ôfstannen ôfrûne wykein einige Groenewoud as sechde op de 1.500 meter. Gewoanwei soe dat net genôch wêze foar in wrâldbekerticket, om't dy nei de earste fiif de ôfstân geane.

Nei petearen mei de teams hat de seleksjekommisje besletten om Jutta Leerdam, de nûmer trije fan de 1.500 meter op it NK, dy ôfstân net ride te litten. Dêrtroch giet it startbewiis nei Groenewoud. Leerdam rydt ek al de 500 en de 1.000 meter.

Bergsma op de massastart

De seleksjekommisje hat ek bekendmakke wa't de teamûnderdielen ride. Groenewoud rydt tegearre mei har ploechgenoate Irene Schouten de massastart. By de manlju docht Jorrit Bergsma dat ûnderdiel mei Bart Hoolwerf.

Bûnscoach Jan Coopmans hat by de ploege-efterfolging fiif riders selektearre, wêrfan't der úteinlik trije ride sille. By de manlju sit Sven Kramer dêr by as iennige Fries. By de froulju Antoinette de Jong en Ireen Wüst. Dat ûnderdiel stiet op it programma by de earste wrâldbeker oer oardel wike yn it Poalske Tomászow Mazowiecki.

By de twadde wrâldbeker, tusken 19 en 21 novimber yn it Noarske Stavanger, stiet de teamsprint op it programma. De Fryske ynbring by de froulju sil grut wêze. Femke Kok, Michelle de Jong en Marrit Fledderus komme dêrfoar yn oanmerking mei Dione Voskamp. Trije rydsters komme yn aksje. Nei de earste twa wrâldbekers sil de KNSB bekendmeitsje wa't de tredde (Salt Lake City) en fjirde (Calgary) yn desimber ride sille.