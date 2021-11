Wetterpoarte yn it griene ljocht by ôftraap Wike fan de Pleechsoarch

Yn de rein hat him tiisdeitejûn in lyts groepke sammele by de Wetterpoarte. Under paraplu's klomje se wat by inoar. Der is in lytse taspraak fan wethâlder Mark de Man fan Súdwest-Fryslân, wêrnei't ek Johan Krul fan jeugdhulp Fryslân in wurdsje docht.

De measte yndruk wurdt makke troch pleechheit Yme Nota. Hy lêst it gedicht Ik kreeg een kind te leen foar. Dêrnei drukt de wethâlder op in knop, wêrtroch't de Wetterpoarte takom wike yn in grien ljocht te sjen is.

'We sjogge wat pleechgesinnen dogge'

"We willen graag dat kinderen zo 'thuis' mogelijk opgroeien. Pleeggezinnen zijn daar een geweldige oplossing voor", seit Johan Krul. "We proberen elk jaar nieuwe pleegouders te vinden. Het is altijd nodig om hier aandacht voor te vragen, want het is niet niks om pleegouder te worden en te zijn."

"Spitigernôch binne der altyd bern dy't net thús opgroeie kinne. Dan is it tige weardefol dat der gesinnen binne dy't de doar iepen sette foar sa'n bern", fertelt wethâlder De Man. "Mei de Wetterpoarte yn it grien wolle we sjen litte dat dit fraachstik spilet. Ek wolle we pleechgesinnen hjirmei in stikje stipe jaan, dat we sjogge wat se dogge."