Dit binne de nije maatregels om it coronafirus te bestriden

Fan woansdei ôf feroaret it advys foar thúswurkjen. Dêr't it mooglik is, moatte minsken foar op syn minst de helte fan de tiid thúswurkje. Ek jildt it advys om sa folle as mooglik bûten de spits te reizgjen en drokte te mijen.

Mûlkapkes

Fan sneon 6 novimber ôf is it op mear plakken ferplichte om in mûlkapke op te hawwen. Dit jildt foar alle publike plakken dêr't it coronatagongsbewiis net brûkt wurdt. Dat binne bygelyks:

Supermerken, winkels, biblioteken en pretparken

It iepenbier ferfier en de stasjons en perrons

Fleanfjilden

Ferpleatsingen yn skoallen foar mbû, hbû en universiteiten (bygelyks yn de gongen)

Kontaktberoppen

Coronatagongsbewiis

Fan 6 novimber ôf wurdt it coronatagongsbewiis op mear plakken ynset. It giet dan om:

De hoareka (útsein ôfhelje)

Kasino's

Kulturele lokaasjes, lykas teäters en bioskopen

Trochstreamlokaasjes, lykas musea en monuminten

Eveneminten dêr't it publyk gjin fêst plak hat, lykas merken, festivals en sporteveneminten

Publyk fan 18 jier en âlder by sportwedstriden

Organisearre sportbeoefening, lykas yn de sportskoalle en sport yn ferieningsferbân. Dit jildt foar binnen en bûten en yn de sportkantines

Organisearre beoefening fan kulturele aktiviteiten, lykas muzykles of koarrepetysjes

Minsken krije in coronatagongsbewiis as se folslein faksinearre binne, in bewiis hawwe dat se corona hân hawwe of in test fan maksimaal 24 oeren âld hawwe.

Basisregels

Fierder bliuwe de basisregels fan krêft. Dit betsjut ûnder mear dat minsken thúsbliuwe moatte by klachten en harren teste litte op it coronafirus. Ek jildt der in driuwend advys om oardel meter ôfstân ta oaren te hâlden.