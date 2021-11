Operaasje Fryske Flagge: Annette Panhuis in Duitsland

Daarvoor hoeft ze dus niet terug te komen. "Mijn ouders zijn overleden. De momenten dat ik Fryslân mis, komen soms ineens. Maar ik denk dat ik vooral een lekkere bak bami mis, of een heerlijke kroket."

Wel voelt ze zich een echte Friezin. "Samen met mijn man, die dus Oost-Fries is, zitten we bij een Friese Vereniging in Nord-Friesland (een gebied in Duitsland waar Noordfries wordt gesproken, red.) en wij doen ook aan re-enactment. Dan verdiepen we ons in de geschiedenis van de Friezen en dagen kleding van die tijd. Trouwens, Bremen hoorde vroeger ook bij het Magna Frisia, dus Bremen is ook wel een beetje Fries."

Kroegjes en water

Verder bevalt Bremen ook goed: "Het is gewoon een heel mooie stad. Alles wat je nodig hebt, is hier. Je kunt het zo gek niet bedenken. De kroegjes aan de Weser zijn helemaal mooi. Je zit direct aan het water."

Aan haar balkon van haar appartement heeft ze ook een Friese vlag hangen. En toen sc Heerenveen in Aurich speelde, moest ze erheen. "Ik was in Fryslân al supporter van sc Heerenveen, dus niemand kan mij dan weghouden."

Terug naar Fryslân komt ze denkt ze niet weer. "Maar het zit wel voor altijd in mijn hart."