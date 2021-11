Operaasje Fryske Flagge: Annette Panhuis yn Dútslân

"Ik swalke hiel Europa wol troch en brocht dan ek wol besite oan de manlju fan de Luchtmacht." Ta lange relaasjes late it net, mar Panhuis wenne wol oeral. "Ik ha yn Ingelân wenne en op Gran Canaria. Ik bin wol in bytsje in swalker", laket se.

Eintsjebeslút bedarre Panhuis tsien jier lyn yn it East-Fryske stedsje Norden. "Ik hie hjir in kroechje en dêr learde ik myn man kennen. As er by syn heit yn East-Fryslân op besite kaam, helle er by my in bierke en it wie fuort bingo."

De rêst fûn

Fanwegen de ôfstân tusken Norden en Bremen, dêr't har East-Fryske man wennet, besleat Annette Panhuis de kroech fuort te dwaan en ek nei Bremen te kommen. Panhuis waard dêr âldereinfersoager. Yntusken binne se alwer seis jier troud. "En ik haw eins de rêst wat fûn. Ik haw net mear sa nedich op de flirter."

Yn Fryslân hat Panhuis net safolle mear. "Myn nicht wennet yn Drachten en mei har haw ik kontakt, mar fierder haw ik neat mear yn Fryslân. De herinneringen dy't ik haw, hâld ik leaver sa't se wienen. Want it hûs yn de Bonairestrjitte dêr't ik opgroeide is der net mear, it swimbad yn Nijlân is sloopt, it Fries Museum is net mear op it âlde plak en it Saailân hewwe se ferknoeid."