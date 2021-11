Ferdigeningstraining makket learlingen middelbere skoalle striidberder

Dêrneist binne der jongereincoaches op skoalle, by wa't de learlingen delkomme kinne mei problemen.

Fan trystens oant fysike bedriging

"Als een leerling vastloopt, dan kunnen ze bij ons terecht", seit jongereincoach Lisa Gerritsma. "Dat varieert van somberheid tot een laag zelfbeeld of een ingewikkelde vriendengroep. We zien ook wel fysieke bedreiging. Vaak is het dan zo: mocht er echt iets met veiligheid aan de hand zijn, dan kunnen we ook doorverwijzen naar andere instanties."

De jeugdhelporganisaasje LEF! Fryslân wol it pakket fan ferdigening en jongereincoaches oanbiede oan oare middelbere skoallen en oan basisskoallen.