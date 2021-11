Nij belied moat dúdlikheid jaan oer eveneminten by natuergebieten

De dúdlikheid moat foaral gean oer wêr't in evenemint oan foldwaan moat, wat nedich is foar in fergunning of ûntheffing mei it each op de Wet Natuurbescherming.

De provinsje wol der sa foar soargje dat kwetsbere natuer goed beskerme wurdt, mar ek dat prosedueres soepeler ferrinne. Sa witte inisjatyfnimmers fan in evenemint op 'e tiid oft dat ek trochgean kin.

Harrewarjen oer fergunningen: WttV, Psy-Fi en Eilân

De lêste jierren is der geregeld harrewarjen oer eveneminten, lykas muzykfestivals, yn natuergebieten. De fergunning fan Welcome to the Village, dat altyd yn de Griene Stjer by Ljouwert wie, waard dit jier ynlutsen. Kommend jier giet dat festival dêrom nei de Ljouwerter binnenstêd ta.

In oar festival yn de Griene Stjer, Psy-Fi, wie ek fan doel om te ferhûzjen fanwegen de regeljouwing en de hege kosten. Nei in fraach fan de gemeente Ljouwert en de provinsje is de organisaasje werom kaam op it beslút om Ljouwert te ferlitten.

Op Skylge soe it festival Eilân yn 2019 foar it earst plakha. Dat gong net troch omdat de rjochter de fergunning ynluts. Foar de simmer fan 2022 hat de gemeente yntusken al in fergunning ferliend.

Flakby natuergebiet of fierder fuort?

Yn it nije belied is in ûnderskied makken tusken eveneminten yn of binnen 150 meter fan in Natura 2000-gebiet en eveneminten fierder fuort. It nije belied moat dúdlik meitsje wannear't it nedich is om kontakt op te nimmen mei de provinsje en hoe't eveneminten oan in ûntheffing of fergunning komme kinne. De nije regels geane yn op 1 jannewaris 2022.