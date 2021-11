Onlinesupermerk Picnic iepenet distribúsjesintrum op It Hearrenfean

It bedriuw Picnic besoarget op it stuit boadskippen yn 170 plakken yn Nederlân. Nei eigen sizzen hat it bedriuw 750.000 klanten. Koartlyn is it bedriuw begûn mei it besoargjen fan boadskippen yn Ljouwert, as earste stêd yn it noarden.

It distribúsjesintrum op It Hearrenfean komt yn in besteand gebou. It hat in oerflakte fan 10.000 kante meter. Der komme sa'n trijehûndert minsken te wurkjen.

Oant no ta moasten de boadskippen út it distribúsjesintrum yn Amersfoort komme.