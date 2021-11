'Alle hens aan dek' yn it Ljouwerter WTC: kommende dagen earste flechtlingen

Net allinne yn it WTC, mar ek yn de stêd moatte de minsken in waarm wolkom krije. Dat fine de minsken efter it inisjatyf Buurvrouw & Buurvrouw. De frijwilligers fan Buurvrouw & Buurvrouw sette har ûnder oare mei in bus yn foar minsken dy't it wat minder goed hawwe. By de bus kinne minsken fergees guod krije en bringe.

Nije 'buorlju' yn it WTC

"Nu krijgen we nieuwe buren: er komen 600 vluchtelingen in het WTC. Zij komen uit onveilige landen en wij willen graag goede buren voor hen zijn", sa leit Monique van der Hoek it út. "Zij kunnen hier gratis kleding ophalen, want ze komen hier met weinig tot niets."

Kleanguod

Buurvrouw & Buurvrouw sammelet op fjouwer lokaasjes yn Ljouwert kleanguod yn. "Alles mag tweedehands, behalve ondergoed. Mensen die willen helpen met kleding sorteren zijn meer dan welkom. We hebben een oproep geplaatst, maar zijn nu vooral nog op zoek naar mensen die ons kunnen helpen om meer dagdelen de winkel te kunnen openen", fertelt Van der Hoek.