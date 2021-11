Parsekonferinsje oer it coronafirus jûn live by Omrop Fryslân

Nei alle gedachten meitsje Rutte en De Jonge bekend dat it coronatagongsbewiis tenei op mear plakken brûkt wurde moat. Bygelyks by sportskoallen, musea en swimbaden. Ek komt de mûlkapkesplicht werom foar publike binnenromten, lykas biblioteken en gemeentehuzen. Mar ek by kontaktberoppen lykas de kapper.

De kâns is ek grut dat mûlkapkes yn de winkel wer op moatte, mar oft dit echt in maatregel wurdt is noch net bekend. Fierder ropt it kabinet wer op om safolle as mooglik thús te wurkjen.