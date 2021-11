Switserske piloat foar de rjochter foar ûngelok by Bitgum

Krekt foar de Luchtmachtdagen yn 2016 rekken twa strieljagers fan de Patrouille Suisse elkoar by in oefening. Ien fan de twa stoarte del yn in fiverke tusken Bitgum en Berltsum, tusken de kassen. De piloat wie mei de sjitstoel út syn tastel sprongen en op in kas delkaam. Hy rekke licht ferwûne.

Neilittichheid

De piloat wurdt ûnder oare fertocht fan neilittichheid en it fergriemen fan materiaal. Hy moat him foar it militêr tribunaal yn St. Gallen ferantwurdzje.

De oare strieljager rûn skea op, mar koe úteinlik feilich werom komme op de Ljouwerter fleanbasis.

De totale kosten fan de berging en it opromjen fan de skea wienen 1,25 miljoen euro.

Earste ûngelok

It wie foar it earst yn de 57-jierrige skiednis fan de Patrouille Suisse dat der in ûngelok wie. Neffens definsjewurdfierders hienen de twa piloaten in soad ûnderfining.

De saak begjint op 22 novimber en duorret oant en mei 20 desimber.