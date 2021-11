Fjouwertûzen minsken ha meidien oan plan B fan Fytsalvestêdetocht

De organisaasje is bliid mei de sifers, mar hopet tagelyk dat it de lêste kear is dat de Fytsalvestêdetocht op dizze wize holden is.

"We hoopje foar 2022 op wat oars fansels. Dan wolle we wer in tradisjoneel moaie Fytsalvestêdetocht op Pinkstermoandei organisearje. Fyftjintûzen fytsers dy't op deselde dei troch Fryslân hinne fytse bliuwt fansels it aldermoaiste."