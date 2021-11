Noch mear studinten ynset foar Fryske Toskpoetswike op basisskoallen

GGD en ROC wolle har tegearre ynsette foar in goede mûlesûnens by bern. Studinten geane dêrom op besite by sa'n 850 basisskoallebern om toskpoetsles te jaan.

"Onze tandartsassistentstudenten leren van ons hoe ze het 't beste kunnen doen", leit Ellis Baar fan ROC Friese Poort út. "In de Friese Tandenpoetsweek gaan ze dat overbrengen aan heel veel basisschoolleerlingen in Fryslân. Zij leren het aanleren van tandenpoetsen aan kinderen en dat preventie zo belangrijk is. Ze maken informatiefolders en ouderbrieven."

No ek twaddejiers studinten

Dat wurdt al foar de achtste kear dien, mar it tal skoallen dat meidocht nimt ta. "We zijn klein begonnen, maar het aantal aanmeldingen groeit. Dat is heel erg leuk. De vorige jaren deden we het enkel met de derdejaars studenten, maar nu sluiten ook de tweedejaars aan. Want we hebben meer studenten nodig om de hele provincie te bezetten.

Nedich

De Toskpoetswike bliuwt foar guon bern nedich, seit Baar. "We zien toch helaas dat sommige kinderen te weinig poetsen of ouders niet napoetsen. Dat er veel gesnoept wordt, of dat kinderen een flesje cola mee naar school krijgen. Er zijn helaas nog steeds gezinnen waarin kinderen niet naar de tandarts gaan. Dus we hopen zo ook deze mensen te bereiken."