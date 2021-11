Keunststof bankjes Skylge wurde ferfongen troch houten

Der is in jildaksje opset foar de earste 25 bankjes troch it Buitenfonds fan Steatsboskbehear. Mei-inoar is der justjes mear as 16.000 euro nedich. Minsken kinne foar 650 euro ek yn ien kear in hiel bankje betelje en sa adoptearje. Dan meie sy der ek in eigen tekstplaatsje op sette foar de kommende tsien jier. Neffens boskwachter Joeri Lamers is der al 2.300 euro ophelle.

De help fan it publyk is nedich omdat Steatsboskbehear allinnich betelle wurdt foar it behearen fan de natuer, Net foar de rekreaasjefoarsjennings yn dy natuer.

Skylger hout

It materiaal dêr't de bankjes fan no fan makke binne, is net mear fan dizze tiid, fynt boskwachter Joeri Lamers. In lyts oantal nije bankjes wurdt makke fan Skylger hout, de measten fan hout fan Douglas sparren út Nederlân. Dat giet lang mei en moat aardich 'hufterproof' wêze.