Aktiviteiten fan Gysbertwike moatte as waarme broadsjes oer de toanbank

Wurdfierder Meindert Reitsma wol it draachflak en bekendheid fan de priis breder meitsje. Dêrom ek dat de útrikking dit jier in soad omballingen hat, ferspraat oer in hiele wike.

"Wy hawwe no in literêre jûn hân mei in ynhâldlik karakter", fertelt Reitsma. "Mar der binne ek oare aktiviteiten. Op 3 novimber bygelyks foar bern en op 5 novimber in leechdrompelich programma mei muzyk en poëzy. Sa wolle wy ek nije doelgroepen oansprekke."

Poëzy by de bôle

Dat bart net allinne binnen de doarren fan Tresoar, mar ek by de bakker. "Wy sitte fansels noch mei corona, mar je wolle wol safolle mooglik minsken berikke. Dêrom dogge wy ek op oare wizen wat: mei in publisiteitsaksje mei bakkers yn Ljouwert en Boalsert bygelyks. As minsken wat oankeapje, dan krije sy in kaartsje mei in sitaat út it wurk fan Gysbert Japicx en in ferwizing nei de aktiviteiten. Sa berik je ek in oar publyk as it gewoane literêre publyk."

Gearwurking

Net allinnich binne yn it programma ferskate lêzingen en optredens mei poëzy opnommen, ek is hjirby de gearwurking socht mei oare kulturele organisaasjes as tydskrift de Moanne, dichterskollektyf Rixt en it festival Explore the North. "Sa hoopje wy oare doelgroepen te berikken, sa't mear minsken der mear oer te witten komme."