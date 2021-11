Geweldsynsidinten moatte net de boppetoan fiere, fynt Ambulancezorg Nederland

"Sjoch, mei dizze knop kinst it bêd út de ambulânse komme litte," seit Peter Douma fan de ambulânsesoarch. Hy wurket al 21 jier by Kijlstra en is krekt as elke moarn oan de gong mei it klearmeitsjen fan de ambulânse. "Mei dizze ride we gewoanwei tusken de fjouwer, fiif kear deis út," seit Douma.

Ien ynsidint

Mei in grutte swaai goait er in swarte tas op it bêd. Nei it iepenritsen telt er alle medisinen yn de tas. Peter hat yn al die jierren ien kear belutsen west by in ynsidint. "Dy pasjint woene we helpe, mar dy wie ûnder ynfloed fan drank en drugs. Hy grypte my doe by de kiel."