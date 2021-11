Feilichheidsregio hat coronakontrôlejild noch net krige, Ryk seit dat it wol oermakke is.

It Ryk stelt 45 miljoen euro beskikber. Gemeenten kinne dêrmei ekstra minsken oanlûke foar de kontrôle op neilibbing fan de coronaregels. De Feilichheidsregio Fryslân hat it jild dus noch net krigen, mar Ljouwert en Hearrenfean hawwe harren diel wol alfêst útjûn foar de oanskaf fan polsbantsjes.

Neffens it ministearje fan Justysje en Feilichheid is it jild wol oermakke. Miskien is it noch net byskreaun, seit in wurdfierder.