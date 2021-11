Monumintale gebouwen dreech te isolearjen: euro's fleane it rút út

By it stipepunt stiet de tillefoan de lêste tiid net stil, seit Haitsma: "Sûnt de diskusje oer de gasprizen kinne wy fernimme dat in soad eigeners advys hawwe wolle oer wat der allegearre mooglik is. En dat is bêst in soad."

'Inkeld glês'

It byld dat de rekkens omheech fleane, kin Haitsma befêstigje: "It past ek by dat soarte fan gebouwen. Dy hawwe naden en kieren. Ruten binne faak inkeld glês." Foar alles is lykwols in oplossing: "It is maatwurk by dit soarte fan gebouwen. En ja, dat hat as neidiel dat it net om 'e nocht is."

Lykas by de âlde bakkersfakskoalle yn Ljouwert. Dêr wennet Ada Roelants mei har man. Doe't se de âlde skoalle kochten, wie it net isolearre. "We kregen van de gemeente voorwaarden opgelegd. Er kwam alleen een woonbestemming op als we de buitenkant en dan met name de oude ramen zo zouden laten. Dat is gelukt." Mei help fan Haitsma fûnen se in oplossing yn fakuümglês. Dat isolearret like goed, sa net better as oare moderne ruten.