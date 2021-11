SportCast: "sc Hearrenfean hat ferlern troch in arbitrale dwaling"

En dan wiene der noch twa oare mominten. Yn de earste helte krige Ibrahim Dresevic read om't er Vitesse-spits Loïs Openda in grutte skoaringskâns ûntnaam. De Vries twivelet, mar fyn de reade kaart wol terjochte.

Hoe sjocht Zeinstra dernei? "Yn dizze is it beslút op it fjild akseptabel." Mar: "Ik tink dat as der in giele kaart jûn wie, de fideoskiedsrjochter it ek stipe hie. Openda giet nei de bûtenkant en Dresevic hie de mooglikheid hân it te korrizjearjen."

Hands Van Beek

Dan is der noch de situaasje yn de twadde helte dat Sven van Beek hands makket yn it eigen strafskopgebiet. Van den Kerkhof en Hensgens fanút Zeist beslute om Vitesse gjin strafskop te jaan.

Dat hie oars moatten, fynt Zeinstra. Want it is in flater fan Van Beek. "Hy makket it lichem foarôf breder. Dêrmei nimst it risiko dat er der tsjinoan sjitten wurdt. Dus ja, it wie in strafskop."