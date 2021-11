Soad oanmeldingen foar wurk op taalskoalle asylsikersbern

Fan novimber ôf kinne seishûndert asylsikers teplak yn it WTC Expo yn Ljouwert. De skoalkoepels Proloog en PCBO Ljouwert regelje it ûnderwiis foar de basisskoallebern. De Fryske Regionale Opliedings Centra (ROC's) Friese Poort en it Friesland College, en NHL Stenden leverje stazjêres.

It doel fan de lessen is benammen om de Nederlânske taal te learen en de omgong mei oare bern. Mar se krije fansels ek rekkenjen, gymnastyk en kreative feardichheden, fertelt Mathilde Penning. Sy is projektlieder fan de taalskoalle fan skoalkoepels Proloog en PCBO Ljouwert en besjocht alle oanmeldingen. It is in soad wurk om alle reaksjes te besjen, seit se.

Mear as twahûndert learkrêften en ûnderwiisassistinten hawwe harren oanmeld foar de nije banen. It is moai dat der sa'n soad oanmeldingen binne, mar in hiel soad fan dy oanmeldingen binne fan minsken dy't net geskikt binne. Hast wol echt in achtergrûn yn it ûnderwiis nedich. "Het is eigenlijk een belediging van het vak", seit Penning.