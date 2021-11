Hinneboer baalt: "De regearing lit ús sitte"

By Hazenberg syn eigen bedriuw waarden fiif jier lyn 63.000 hinnen romme nei't it firus konstatearre wie. It went dus net, mar der is dochs in soart fan gewenning, seit de hinneboer. "It is krekt as mei corona: ik tink dat it net wer fuort giet."

Flak foardat by it bedriuw fan Hazenberg fûgelgryp fêststeld waard yn 2016, hie er de stâlen fernijd om de fûgelgryp bûten te hâlden. In enoarme kostepost: "Alles komt ta stilstân. De jildstream is fuort, net alles wurdt fergoede, de kosten rinne troch en moatst wer nije hinnen keapje."

Emosjoneel

Hazenberg fynt dat hy gelok hân hat dat er it finansjeel oprêden hat. No't de ophokplicht werom is, komme in soad plomfeehâlders wer yn in ûnwisse tiid. "It hat in grutte impact. As in bedriuw romme wurdt, is dat hiel emosjoneel. Foar in soad minsken betsjut it de ein fan it bedriuw."

"Foar kollega's dy't de hinnen bûten ha, betsjut de ophokplicht ynkomstegemis. De aaien wurde ôfwurdearre omdat de bisten binnen sitte. Plomfeehâlders krije dus minder jild foar in aai", seit Hazenberg tsjin de NOS.