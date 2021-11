Q&A: Mei dyn baas dy samar freegje om in QR-koade?

Mar mei allinnich dy fraach kinst as wurkjouwer noch hieltyd neat. "Ongeacht het antwoord van de werknemer mag je er geen consequenties aan verbinden. Je bent ook niet verplicht te antwoorden als werknemer. Voor de onderlinge verhoudingen is het misschien niet goed, maar je kan niet ontslagen worden ofzo."

Hoe rap kin sa'n eventuele wet ynfierd wurde?

Wy ha fansels earder dit jier al de wet oer de jûnsklok hân. Dat wie yn in wike regele. Yn dit gefal kinst dy foarstelle dat it langer duorret.

Ien fan de fragen sil wêze: hokker beroppen falle ûnder dizze ferplichte coronapas? Is dat elkenien? Binne dat allinnich meiwurkers yn de soarch? Of jildt it aanst allinnich foar bygelyks kontaktberoppen? Dêr kinst as Twadde Keamer fansels lang oer debattearje, en dan is it de fraach oft it allegear wol op tiid komt.

Binne der al reaksjes op de plannen?

ActiZ, de brânsj-organisaasje foar soarchorganisaasjes, seit bygelyks dat sy it net sitten sjogge. De soarchsektor kampt no al mei grutte tekoarten en in heech syktefersom, dus it is hast net mooglik om dan ek noch wurknimmers sûnder coronapas nei hûs ta te stjoeren. Dêr is gewoan gjin romte foar, sizze sy.

Ek de fakbûnen binne kritysk. Sy sizze dat se foar faksinaasje binne, en in sa heech mooglike faksinaasjegraad. Mar it mei net te'n koste gean fan grûnrjochten fan wurknimmers, seit Kitty Jong fan FNV.

Sieger Dijkstra, foarsitter fan wurkjouwersorganisaasje VNO-NCW Noord, sjocht dat de druk op de soarch tanimt. "We hebben daarin gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Wij zien op dit moment meer in de huidige maatregelen, dat we ons daar beter aan houden. Eventueel aangevuld met het weer dragen van mondkapjes in winkels en het houden van anderhalve meter afstand."

Yn Italië is de ferplichte coronapas op it wurk al ynfierd, hoe giet dat?

Yn Italië moast bygelyks al in QR-koade ha ast oan it wurk giest. Dy kinne wurknimmers sûnder faksinaasje ek krije troch har twa kear yn 'e wike te testen. In wurknimmer moat dat sels betelje en is dêr rûchwei 150 euro yn 'e moanne oan kwyt. Wol is twa tredde fan de befolking foarstanner fan it systeem, mar der binne ek in soad Italianen dy't harren siik meld ha, om't se tsjin de coronapas binne.