René Hooghiemster nei ûngelok werom op Mallorca: "Hjirmei is de sirkel rûn"

Hooghiemster rekke by dat ûngelok op de fyts slim ferwûne. Hy bruts de rêch en nekke, guon ribben en de heupe. It skeelde neat of hy hie in dwarslesy hân, mar nei acht operaasjes koe de hurdfytser wer nei hûs yn Snits.

It barde allegear doe't er yn in ôfdaling by in auto opfleach. "Ik wit fan de reis yn de ambulânse net in protte mear, wol it momint dat ik op strjitte lei en fernaam dat der wat stikken wie. Dêrnei bin ik fuortfallen."

"Ik ha twa wiken hjir op de intensive care lein, doe bin ik ûnder spesjale begelieding fan in dokter wer nei Nederlân flein", fertelt er. Hy waard nei it MCL ta brocht en moast dêr nochris fiif kear operearre wurde.

Foet ferbrizele

Hooghiemster sit yntusken wer op de fyts, mar it is net mear itselde as earst. "Troch de ferbrizelingen yn 'e boppeskonk is de rjochterskonk 4,3 sintimeter koarter, dus ik ha in oanpaste skoech."