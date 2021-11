Tal seehûnen yn de Waadsee wer op it nivo fan 1900

Tritich jier nei it begjin fan de Waadsee-Seehûneoerienkomst is de populaasje seehûnen yn de Waadsee fiif kear sa grut wurden. It giet dan om de populaasje yn it hiele Waadseegebiet, fan de Ofslútdyk oant en mei de westkust fan Denemarken.

Nederlân, Dútslân en Denemarken wurkje al langer gear op it mêd fan natoer- en bistebeskerming yn it Waadseegebiet.

26.838 seehûnen

By de lêste tellingen fan dit jier ha de trije lannen tegearre 26.838 seehûnen teld. Yn 1975 waarden noch mar sa'n 4.000 seehûnen teld. Oer it algemien wurdt oannommen dat der op it stuit sa'n 40.000 seehûnen yn de Waadsee swimme en libje.

In soad jonge seehûnen

Dêr't de seehûnepopulaasje de lêste jierren skommelet en stabilisearret, komme der wol hieltyd mear jonge seehûnen by. De organisaasje seit dat it noch net dúdlik is wêrom't dy pups úteinlik net bydrage oan it tanimmen fan de hiele populaasje. Mooglik is der net genôch iten foar de nije seehûnen en helje in protte pups it dêrom net.