Topwykein foar riders Jillert Anema, mei tank oan bettere oanrin

Irene Schouten wûn sels trije titels: op de 3 kilometer, de 5 en de massastart. Allinnich de massastart foar de manlju wie gjin proai foar Team Zaanlander. "Dêr binne we yn it pak stutsen", seit Anema. "Dêr baal ik fan." De titel gong nei Bart Hoolwerf fan Jumbo-Visma. Dy ploech pakte, krekt as Zaanlander, fiif titels yn Thialf.

Budzjet op oarder

Anema ferklearret it sukses fan ôfrûne wykein foar in part trochdat de oanrin nei it seizoen in stik better gong as ferline jier. "Doe rekken we in sponsor kwyt. Dit jier ha we it budzjet op oarder."