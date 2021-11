Loop Leeuwarden 2021: drok, gesellich en krekt op tiid

Yn totaal dienen in lytse fiiftûzen minsken mei, seit Van Anken: "Dat is inclusief de wandelaars. Die starten onder andere in Deinum en Hatsum. Het is mooi te zien dat daar veel publiek op afkomt."

Takom jier yn de maitiid: oantrekliker as de hjerst

Wylst de dielnimmers noch binnendrippelje is Van Anken yn syn holle ek al dwaande mei de edysje fan takom jier. Dy wurdt holden op 15 maaie. "Dit is een mooie opmaat voor dan. Dat is in het voorjaar en voor de meeste mensen toch aantrekkelijker dan een herfsteditie."