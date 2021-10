Gebou yn Hylpen folslein ôfbaarnd

Der wie net ien mear yn it gebou wêze. Minsken yn de buert waarden oproppen om helpferlieners de romte te jaan. Neffens de brânwacht wie der sprake fan in 'grutte brân'.

Brânwachtploegen út Starum, Warkum, Boalsert, Parregea en Bakhuzen wiene oproppen foar de brân.

Om kertier oer njoggenen hinne hie de brânwacht it fjoer ûnder kontrôle. Neffens de brânwacht is der út foarsoarch opskaald nei 'grutte brân', yn ferbân mei it 'vliegvuur', en om genôch wetter te krijen.

De brânwacht lit witte dat de skea beheind bleaun is ta it leechsteande gebou. Dat kin as ferlern beskôge wurde.