Tûzen minsken by stille tocht foar Lisette Elzinga (26) op It Hearrenfean

De tocht wie organisearre "om stil te staan bij het veel te korte leven van Lisette". Neffens de oprop dy't online dield is, moast it in tocht wurde mei "liefde, warmte en lichtjes; want een lichtpunt is zij voor iedereen geweest".

Ferslachjouwer Hayo Bootsma wie der by. Hy seit dat de tocht 'yn serene sfear' ferrûn is. Minsken wie frege om in ljochtsje mei te nimmen, mar fanwege it strieminne waar wie it in optocht fan paraplu's.