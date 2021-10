Henk de Jong: "As we fyftjinde wurde, rin ik de polonêze troch myn tún"

Wat dat oanbelanget hat Cambuur goede saken dien. "Dit hienen we efkes nedich. Wy fuotballen goed en we hienen mear fertsjinne de lêste wiken, mar we krigen it net. Hjoed hawwe we sjen litten dat we fjochtsje foar eltse meter", seit De Jong.

"Gevochten als leeuwen"

Issa Kallon makke it iennige doelpunt fan de wedstriid. Hy is grutsk. "Het was een zwaarbevochten overwinning. We hebben gevochten als leeuwen op een heel zwaar veld. Ik ben trots op het team. We kunnen nu een beetje omhoog kijken op de ranglijst."