Cambuur grypt wichtige punten yn wiet Waalwijk

Dêrnei wie RKC sterker. Ald-Hearrenfeanspiler Jens Odgaard wie oant twa kear ta tichteby in doelpunt, mar beide kearen gie de bal njonken. De grutste kâns wie foar Michiel Kramer, dy't de bal nei in hoekskop deryn like te sjitten. Op de doelline koe Mees Hoedemakers de bal lykwols tsjinhâlde.

Ek nei it skoft wie de earste grutte kâns foar RKC. Melle Meulensteen wie tichteby nei kopbal, mar Sonny Stevens toffele de bal út de goal.

Kallon profitearret fan flater

Sa slagge it RKC mar net om te skoaren, Cambuur wie in stik effektiver. Odgaard levere de bal yn by Cambuur wêrnei't ynfaller Nick Doodeman de bal perfekt foar jaan koe. Issa Kallon hoegde de bal der allinnich noch mar yn te glydzjen: 0-1.