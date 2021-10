Aris komt tekoart tsjin koprinner Den Bosch

Yn it earste kwart hie Aris it dreech. De earste sân punten wienen foar Den Bosch. Dêrnei kamen de Ljouwerters better yn de wedstriid. Se kamen werom oant 16-16, mar oan de ein fan it earste kwart hie Den Bosch dochs wer in foarsprong te pakken: 23-18.

Dramatysk twadde kwart

It twadde kwart ferrûn dramatysk foar Aris. De Ljouwerters krigen it iene nei it oare punt om de earen en misten sels in protte ballen. Healwei de wedstriid wie it ferskil tweintich punten (49-29) en sa waard it in dreech ferhaal foar Aris.

Ek nei it skoft dienen de Ljouwerters wat se koenen, mar de koprinner wie in maatsje te grut. 74-50 wie de stân nei it tredde kwart. Aris besocht de skea te beheinen yn it lêste kwart en dat slagge aardich: 93-78

Davis topskoarer

Ar'mond Davis wie goed foar 16 punten en wie dêrmei topskoarer by Aris. José Maconda, Ryan Logan, George Brock en Quin Cooper makken 10 punten.