Sjoerd Galema wol it CDA feroarje: "De polityk is siik"

Galema hat it hielendal hân mei ambtners en beliedsmakkers dy't "better witte as de boer hoe't jo op in ko passe moatte", seit er. "Of boargers dy't better as ferpleechkundigen witte hoe't jo yn it sikehûs mei corona omgean moatte. Ik bin der hieledal klear mei en soe graach wat mear respekt yn de diskusje ha wolle."

Galema wiist ek op syn eigen partij. "Ek wat mear respekt fan út it CDA nei Rutte ta." Hy is en bliuwt lid fan it CDA, seit er. "Jo kinne better besykje om fan binnen út saken te feroarjen."