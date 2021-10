Leerdam is Kok wer te fluch ôf, Bergsma baas op 10 kilometer

Bergsma starte yn de foarlêste rit tsjin Marwin Talsma fan Grou. Dat wie eksakt it selde duel as in jier lyn, doe't Bergsma de titel like te winnen. Hy waard lykwols diskwalifisearre fanwegen it hinderjen fan syn tsjinstanner op de krusing. De titel gie doe nei Talsma.

Kampioenskipsrekôr

Mei Patrick Roest en Marcel Bosker noch yn de lêste rit moast Bergsma in goede tiid delsette. De Fries like fuort te gean op it skema fan syn eigen persoanlik rekôr (12.37,72). Dat slagge krekt net, mar Bergsma ferbettere wol it kampioenskipsrekôr nei 12.39,67.

Talsma folge op grutte ôfstân mei 12.50,91. Dêrmei ried er wol in nij persoanlik rekôr.