Hoe ferwurkest in trauma? 'It meunster op 'e nij yn de eagen sjen' helpt

Nachtmerjes, opnij belibje, negatyf oer dysels tinke, gjin fertrouwen hawwe yn oare minsken, problemen krije yn relaasjes en op it wurk.

Annemieke Kamstra neamt de symptomen op fan minsken dy't yn de klinyk komme mei posttraumatysk stresssteurnis (PTSS), as gefolch fan in trauma. In trauma is as ien geweld meimakke hat. Dat kin seksueel misbrûk wêze, oarlochsgeweld, mar it kin ek gean om bygelyks in slim auto-ûngelok.

Minsken leare dat se it ferdrage kinne

Kamstra is GZ-psycholooch en promovendus trauma-relatearre steurnissen. De opfetting yn de geastlike sûnensoarch hat hiel lang west datst it minsken net oandwaan kinst om sa djip te gean. Ut eangst foar wat dan iepene wurdt en oft dat wol goed is foar ien.

Mar út ûndersyk docht bliken dat it mijen ek net helpt en dat minsken net oerspield wurde troch emoasjes dy't se net oankinne as se sa djip gean. Minsken leare dat se it ferdrage kinne.