Jukema: "Doarpen moatte rezjy krije oer eigen ljochtfoarsjenning"

Yn it tsjuster is in soad te sjen

As de eagen wend binne oan it tsjuster, sjochst troch de lûken fan de fûgelsjochhutte Skrins yn de greiden by Easterlittens de kontoeren fan de kij dy't dêr omstappe. Op de eftergrûn hearst guozzen foarby fleanen. "Dit is sa moai", seit Nynke Rixt Jukema. "Ast in kertier yn it tsjuster stiest, binne dyn eagen al sa oanpast datst in hiel soad sjen kinst. Dan hast faaks gjin ljocht nedich."

We sjogge út op Ljouwert. Yn 'e midden fan Fryslân is dat ien fan de grutste ljochtboarnen. "Mar ek dêr, dêr sjochst Snits, dêr It Hearrenfean en oan de oare kant mei helder waar ek Drachten", seit Jukema. "Dochs is dit op de nachtkaarten noch hieltyd it donkerste stikje Fryslân.