'Spooneys' fan keunstner Botas soargje foar blide gesichten

Dat makket it neffens Botas folle mear as in popke. De Spooneys gean de hiele wrâld oer. Sa makket er foar in leafhawwer yn Amearika in folslein leger mei Romeinske soldaten. Om't fan elke Spooney mar ien makke wurdt, is it in collector's item.

Dream

De grutte dream fan de keunstner is om in pear libbensgrutte Spooneys yn Fryslân del te setten. Dêrnjonken hopet Botas op in animaasjefilm mei yn de haadrol syn grutte jeugdhelden.