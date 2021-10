Noarderljocht te sjen yn Fryslân

Dat it noarderljocht sels yn Nederlân te sjen wie, komt neffens waarburo Weer.nl troch in grutte sinneútbarsting. Dy wie op de ierde rjochte en dertroch giene in soad laden dieltsjes rjochting ierde. As dy botse op molekulen yn de atmosfear krije se mear enerzjy en om wer de normale steat fan enerzjy te krijen, wurdt it omset yn noarderljocht.

Fierder rjochting de noardpoal wie it noarderljocht in spektakel. Dêr wie de loft grien en pears. Yn Nederlân gie it om mear reade kleuren.