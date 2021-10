Sulver foar De Laat op 1000 meter wrâldbeker yn Japan

Yn de heale finale like it doek te fallen foar De Laat. Mar omdat er ûnderweis in triuw krigen hie fan Kwak Yoon-Gy, wat de Koreaan op diskwalifikaasje kaam te stean, mocht er dochs troch nei de finale.

Dêr skode er nei in fal van de Hongaarske koprinner Shaolin Sandor Liu troch nei it twadde plak dat er net mear opjoech.