Potmarge yn Buro de Vries: Fytsers en kuierders net op itselde paad

It is in inisjatyf fan de gemeente en fan de skoallen, bewenners en de Miljeufederaasje. Hans Faber is projektlieder Potmarge en de takomst. Hy ynventarisearret de ideeën en sjocht mei in team nei de mooglikheden fan de ferskate ideeën. Der binne in soad foarstellen binnenkaam.

Tagonklik foar sloepen

Sa soene minsken graach guon brêgen opheegje sadat der wat hegere sloepen ek oer it âlde rivierke farre kinne. Dat is in moai idee, mar wol kostber. Dêrby komt dat de oaze ek wol in bytsje oaze bliuwe moat. Neffens Faber sil der socht wurde moat nei in balâns tusken it goed brûke kinnen fan it gebiet en dochs de rêst te hâlden yn it Potmarge-gebiet.

Kuierders en fytsers útinoar hâlde

Dúdlik is wol dat elkenien graach wol dat de fytsers en rinners inoar net mear yn it paad sitte moatte. De rûte wurdt brûkt troch kuierders. De fytspaden binne ek in soad brûkte trochgongsrûte foar fytsers.

En sa binne der noch mear ideeën binnenkaam. De fraach is hoe't it allegearre betelle wurde moat. Brêgen opheegje en paden oanlizze is in djoere saak. Neffens Faber moat de gemeenteried dêroer te set. De ried hat sels oanjûn dat se de Potmarge graach ferbetterje wolle. Mar ek boppe dit rivierke giet de sinne net foar neat op.