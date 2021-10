Jansen is woest: "Dit kan toch niet waar zijn man, kom op zeg!"

Skiedsrjochter Martin van den Kerkhof sei nei ôfrin by ESPN dat er trochspylje liet, omdat Vitesse yn balbesit bleaun. It wie op it middenfjild dat er rekke waard, en dêrom tocht er net dat der sprake wie fan 'een veelbelovende aanval'.

"Dit was niet handig. Een scheidsrechtersbal was volgens de regels niet nodig, maar het was wel slimmer geweest. Hier baal ik van."

Jansen emosjoneel

Jansen hat gjin begryp foar de skiedsrjochter. "Ik vind dit zo belachelijk. Dit kan toch niet waar zijn man. Kom op zeg!"