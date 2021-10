Froulju VC Snits ferlieze ek mei romme sifers fan Zwolle

Yn de earste set waard it 25-21 foar Zwolle. Ek de twadde set wie spannend, mar wer luts VC Snits oan it koartste ein (25-23). It ferset fan Snits wie nei de 2-0 brutsen. Yn de tredde set waard Snits oerklast troch Zwolle: 25-10.

It is al de twadde kear op rige dat VC Snits mei 3-0 ferliest. Ofrûne wykein ferlear Snits ek al mei dy sifers fan Utrecht. Snits is no sechsde mei 9 punten. De boppeste fjouwer pleatse harren oan de ein fan de kompetysje foar de kampioenspûl.