Groenewoud wint maraton fan Enschede

Achter Groenewoud (22) waard Ineke Dedden krekt as yn Amsterdam twadde. Se naam de liederstrui oer. Lisa van der Geest einige as tredde.

By de mannen wie de winst foar Jordy Harink. De rider fan Team Royal A-ware klopte de oare flechter Mats Stoltenborg fan Jumbo-Visma yn in spannende sprint. Harink waard as winner oanwiisd neidat de wedstriidlieding de finishfoto oandachtich bestudearre hie. Bart Swings einige as tredde.

Sven Kramer die ek mei. Hy finishte yn it peloton. Stoltenborg hat de lieding fan Sjoerd den Hertog oernaam yn it klassemint fan de KNSB Marathon Cup.

Foarige wike waard yn Amsterdam de earste maraton yn de KNSB Cup ferriden yn 602 dagen.