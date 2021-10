Vitesse dompelet tsiental Hearrenfean yn rou troch in dubieus en in let doelpunt

Hearrenfean wie it dêrnei efkes kwyt. Yann Gboho wie mei in punterke tichteby de 1-2, mar de bal ferdwûn njonken de goal fan Mous. Efkes letter wie ynfaller Daan Huisman gefaarlik mei in kopbal, mar ek hy koe net skoare.

Winnende yn blessueretiid

De druk fan Vitesse waard hieltyd grutter. Mous moast yn aksje komme by in flamjend skot fan Bazoer. Hearrenfean like it folhâlde te kinnen, mar yn blessueretiid wie it dochs raak. Openda kopte in foarset fia de ûnderkant fan de latte binnen: 1-2.

Dêrnei wie it al fluch ôfrûn en sa stiet Hearrenfean mei lege hannen.