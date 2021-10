Finaledebút Femke Faber duorret oardel sekonde en is goed foar goud

Foar goed fiiftûzen taskôgers seach bûnscoach Jan Niebeek dat Oranje fol oan de bak moast tsjin in bloedfanatyk Belgysk team. De Belgen kamen mei 3-1 foar, mar dêrnei naam Nederlân it oer. By it skoft wie it 7-13.

Nei it skoft waard it ferskil lytser. België die der alles oan om de titel yn eigen hûs binnen te heljen, mar dat is net slagge.

Yn 2023 is it WK yn Taiwan. Dêr dogge de nûmers trije en fjouwer fan de wrâldranglist, Taiwan en Sina in goai nei de haadprizen. Nederlân en België binne de Europeeske favoriten. Dútslân stiet fiifde op dy list.