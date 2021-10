Eilân by Grou wiken sûnder pont: brânwacht kin net mear komme

Boadskipje op de fyts wurdt ek noch wol in put, seit Van Bekkum. "We gaan preppen. Voor zes weken halen we de dingen binnen die houdbaar zijn. Ik heb dat nog iet gedaan, maar dat lijkt me verstandig. En de kleinere boodschappen neemt mijn man vast wel mee als hij van zijn werk thuis komt."

It is de bedoeling dat it wurk healwis desimber klear is. Mei min waar soe it langer duorje kinne.